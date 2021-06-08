Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ratko Mladiç' açıklaması: Adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması tarafından 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'e verilen ceza ile ilgili yapılan açıklamada, "Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM), 22 Kasım 2017 tarihli kararıyla savaş suçlusu Ratko Mladiç'i Bosna-Hersek savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım ile insanlığa karşı suçlardan ve savaş hukuku ihlallerinden ömür boyu hapis cezasına mahkûm etmişti.

"DOĞRU BİR KARAR OLMUŞTUR"

Ratko Mladiç'in, sözkonusu karara itirazı hakkındaki temyiz kararı Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) tarafından bugün (8 Haziran) açıklanmış olup, adıgeçenin müebbet hapis cezası onanmıştır.

Söz konusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna-Hersek'te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz."

Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı