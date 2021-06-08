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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı
Giriş Tarihi: 8.6.2021 17:19 Son Güncelleme: 8.6.2021 17:45

: ' Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı

Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı

haberleri: 'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımdan sorumlu olan ' Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezasını onadı.

haberleri: Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in davasında nihai karar açıklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ONANDI

IRMCT, Mladic hakkında daha önce verilen ömür boyu hapis cezasını onarken, Mladic'in temyiz başvurusu ise reddedildi. Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.

Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı | Video

İddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutan, iddianamede yer alan Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde "soykırım suçu işlendiği" maddesinden hüküm giymedi.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI'NDAN SORUMLU TUTULDU

Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

NE OLMUŞTU?

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, mayıs 2012'de başlamıştı.

ICTY'nin 2017'de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.

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Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı
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