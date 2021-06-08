Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı

ICTY'nin 2017'de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.