Video Haber Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı | Video

Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı | Video

Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı | Video
08.06.2021 | 18:26

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Son dakika haberleri: Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımdan sorumlu olan 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezasını onadı.

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