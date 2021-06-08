Son dakika: 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezası onandı | Video
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Son dakika haberleri: Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımdan sorumlu olan 'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic'in ömür boyu hapis cezasını onadı.