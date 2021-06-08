Kurtoğlu Paşa'ya kumpas kuran hakim gaybubet evinde yakalandı!

Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu

Yargının kritik noktalarına yerleşen FETÖ üyesi eski Yargıtay üyelerinin isimleri, "Kozmik Oda", "Ergenekon", "Balyoz", "Futbolda Şike", "Oda TV", "Devrimci Karargah", "Askeri Casusluk", "eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanması", "17/25 Aralık", "MİT tırlarının durdurulması", "Selam Tevhid", "Tahşiye Grubu'na Kumpas" ve yasa dışı dinlemelere ilişkin soruşturma ve davalarda örgütün talimatları doğrultusunda karar çıkardıkları ortaya çıkmıştı.

Kenan Karabeyeser

FETÖCÜ ALBAYIN GENERALLİĞE YÜKSELMESİ İÇİN KUMPAS KURMUŞ

FETÖ'cü Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Mercan, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile Kenan Karabeyeser, dönemin İstanbul Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu'na suç uydurularak ceza almasını sağladı ve terfisinin önünü kesti. Kurtoğlu yerine ilerleyen süreçte MİT TIR'larını durduracak olan Hamza Celepoğlu'nun terfi edilmesi sağlandı. 15 Temmuz sonrası ihraç edilen Meran, Demirezici ile Saylak, Yüce Divan'da yargılanırken, firari Kenan Karabeyeser ise Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından Batıkent Mahallesi'nde saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Eylül ayında görülecek olan davada Karabeyeser'in, Yüce Divan'a hesap vermesi bekleniyor.

TÜMGENERAL HÜSEYİN KURTOĞLU DAVASI

Silivri Cezaevi'nde bulunan bir tutukluya babasının ölümü üzerine verilen izni kullandırmadıkları gerekçesiyle o dönem Kurmay Albay olan Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel hakkında 2011'de dava açıldı. Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sanıkları mahkum etmiş, Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile Kenan Karabeyeser de kararı onamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde "Hüseyin Kurtoğlu davası", FETÖ'nün kumpas davaları arasında gösterilmişti. Fezlekelerde, FETÖ mensuplarının, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı döneminde MİT tırlarını durduran ve 2019'da "FETÖ üyeliği"nden mahkum olan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için Kurtoğlu'nun terfisine engel olmak istedikleri, bu nedenle Kurtoğlu hakkında suç uydurdukları ve mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları kaydedilmişti. Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi dosyayı incelediğinde çok vahim hatalar yapıldığını gördü. Bunun üzerine Başsavcılığın karar düzeltme istemi üzerine dosyanın yeniden ele alınacağı 14. Ceza Dairesi Başkanı ile görüşerek yeni heyet kurmasını istedi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin, bu kez kararı bozdu. 2013 Askeri Şurası'ndan önce Kurtoğlu hakkında beraat çıkmasını sağlandı.

FETÖ'DEN CEZA ALDILAR

Davanın sanıkları Saylak, Meran ve Demirezici, ilk derece mahkemesi sıfatıyla FETÖ üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılandı. Daire, Saylak ve Meran'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9'ar ay, Demirezici'ye ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi. Sanıklara verilen cezalar da Yargıtay Ceza Genel Kurulunca onandı.