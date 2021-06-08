TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE ÜSTÜNE DARBE: 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Huzur ve güvenliğin teminatı olan komandolarımız; 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde sürdürülen Eren 13 Operasyonu kapsamında ise, Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

GRİ LİSTEDEN BİR TERÖRİST DAHA EKSİLDİ

Eren-1 Operasyonu kapsamında, Van- Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) birliklerince gerçekleştiren operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin 'gri' kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu 'Agit' kod adlı Gökhan Demir olduğu açıklandı. Teröristin 15 Mayıs 2020'de, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun aracına yapılan silahlı saldırıda, bir belediye çalışanı ve bir vatandaşın şehit olduğu terör olayının faili olduğu tespit edildi.