SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli aşı olmaya başlayabilecek

Son Dakika Haberi... Türkiye'de koronavirüs salgınına yönelik mücadele sürerken, aşılama da hızla devam ediyor. Şimdiye kadar 30 milyon dozdan fazla aşı uygulanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecinde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu.
"MÜZİSYEN, FİLM VE DİZİ PRODÜKSİYON EKİPLERİ AŞI OLMAYA BAŞLAYABİLECEKLER"
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşı olmaya başlayabilecek | Video
"ÜLKEMİZİ EN KISA SÜREDE SALGIN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"
Açıklamalarına devam eden Koca, "Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerine yer verdi.
"ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÜNİVERSİTE PERSONELİ AŞILANMAYA BAŞLIYOR"
Öte yandan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." dedi.