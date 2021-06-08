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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli aşı olmaya başlayabilecek
Giriş Tarihi: 8.6.2021 19:00 Son Güncelleme: 8.6.2021 20:29

SON DAKİKA! duyurdu: , ve ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli olmaya başlayabilecek

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli aşı olmaya başlayabilecek

Son Dakika Haberi... yaptığı açıklamada aşılama sürecinde yeni kademeye geçildiğini duyurdu. Koca, yaptığı son dakika açıklamasında, " programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. , ve ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bakan Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin de yarından itibaren aşılanabileceğini duyurdu.

Son Dakika Haberi... 'de salgınına yönelik mücadele sürerken, aşılama da hızla devam ediyor. Şimdiye kadar 30 milyon dozdan fazla uygulanırken, , aşılama sürecinde yeni aşamaya geçildiğini duyurdu.

"MÜZİSYEN, FİLM VE DİZİ PRODÜKSİYON EKİPLERİ AŞI OLMAYA BAŞLAYABİLECEKLER"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. , ve ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşı olmaya başlayabilecek | Video

"ÜLKEMİZİ EN KISA SÜREDE SALGIN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Koca, "Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerine yer verdi.

"ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÜNİVERSİTE PERSONELİ AŞILANMAYA BAŞLIYOR"

Öte yandan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." dedi.

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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli aşı olmaya başlayabilecek
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