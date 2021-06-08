SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli aşı olmaya başlayabilecek

"ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÜNİVERSİTE PERSONELİ AŞILANMAYA BAŞLIYOR"

Öte yandan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." dedi.