Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri aşı olmaya başlayabilecek | Video
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Bakan Koca: "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin"