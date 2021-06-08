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Giriş Tarihi: 8.6.2021 12:37

, Azerbaycan'da 2 meslek okulu açacak

AA
Türkiye, Azerbaycan'da 2 meslek okulu açacak

, "Azerbaycan ile Arasında Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü"nü onaylandı. 'da, 19 Şubat 2021'de gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda iki ülkenin eğitim bakanlarınca imzalanan protokole göre, Azerbaycan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle iki yeni meslek okulu kurulacak.

Meslek okullarının binaları, tesisleri ve diğer maddi varlıkları Azerbaycan tarafına ait olacak ve tarafı ile ortak yönetilecek. Meslek okullarının sınıf, öğrenci, imalathane ve laboratuvar sayıları, müfredat, öğretim materyalleri, haftalık ders çizelgeleri gibi ayrıntıları 'deki mesleki eğitim deneyimine dayalı olarak ve tarafların karşılıklı mutabakatıyla belirlenecek.

Öğrenci kabul edilme kriterleri taraflarca belirlenecek, kurulacak okullar (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi veya Mesleki Eğitim Merkezi) Azerbaycan ulusal mevzuatına göre tüzel kişilik olarak tescil edilecek.

Bu okullardan mezun olacak öğrencilere hem Türkiye hem Azerbaycan diploması verilecek. Okullarda görev yapacak Türk personelin maaşı Türkiye, Azerbaycanlı personelin maaşı ise Azerbaycan tarafından karşılanacak.

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Türkiye, Azerbaycan'da 2 meslek okulu açacak
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