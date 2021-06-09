Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş zorbalığı!

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

"İki yıl boyunca nezaket kurallarını çiğnemeden, yalana ve iftiraya başvurmadan, rakamlarla ve verilerle söz almaya gayret ettiğini ifade eden Hilal Ayık, "Meclis konuşmalarımızın tamamı kayıt altında. Biz bu kadar nezaket içinde, kimseyi kırmayalım, kimsenin günahına girmeyelim diye gayret gösterirken, beyfendi (ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç) ilçeme 'kıytırık' diyor. Kusura bakmasın. Kimse benim ilçeme (Akyurt) 'kıytırık' diyemez. Seğmenler diyarı Ankara'nın her ilçesi kıymetlidir. Akyurt Belediyesi olarak ilçemiz adına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile konuyu görüşeceğini kaydeden Mansur Yavaş, ilk madde ile ilgili söz almak isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ise "Hilal Hanım fazlasıyla konuştu işte. Gereği yapılacak. Yani o yeterli konuşmuyor mu da siz de konuşacaksınız? Kürsüyü gasbetmeyin yeter artık. Söz vermiyorum, ikinci maddeye geçelim" diyerek söz talebini reddetti.

Mansur Yavaş'ın bu ifadeleri sırasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye mikrofon verilmemesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Mikrofonsuz konuşmak zorunda bırakılan Başkan Murat Köse, sesini duyurmak için çaba sarf ederken; Mansur Yavaş bu kez de "Niye bağırarak konuşuyorsunuz önce bir onu söyleyin. Neden bağırarak konuşuyorsunuz?" diye sordu.

Mansur Yavaş'ın tavrına "Bu nasıl otoriter ve despotik bir tavırdır? Hem mikrofonu alıyorsunuz, hem de sesimizi duyurmak için çırpınırken 'Niye bağırıyorsun' diyorsunuz" ifadeleriyle tepki gösteren Murat Köse'ye bu kez de Mansur Yavaş, "Ne oldu? Kürsü gaspı mı var yoksa Murat bey? Kürsü gaspı falan mı var? Konuyu başka yere taşımayın" diyerek alaycı tutumunu sürdürdü.

AK Partililerin Mansur Yavaş'ın tavrına tepki göstermesi üzerine bu kez de Yavaş, "Sükunet sağlanıncaya kadar ara veriyorum" diyerek Meclis'e ara verdi.