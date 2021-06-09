Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş zorbalığı

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer: “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde resmen Mansur Yavaş terörü esti. Meclis üyelerini konuşturmayı bırak, bir de mikrofonları ellerinden aldırdı. Neymiş efendim Mansur başkanlık ediyor diye daha fazla izleyen oluyormuş. Bir açığın mı var da Grup Başkan vekilimizi ve Meclis üyelerimizi konuşturmuyorsun? Bu her şeyi örtme ve geçiştirme çabanın sebebi nedir? Bu şehri insanları susturarak yönetemezsin! Bu şehri her Meclis toplantısında ‘Yeter ya! Ne var ya!’ gibi bir üslupla yönetemezsin. Bizden söylemesi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Haziran ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'ne Hilal Ayık'ın sözleri ile Mansur Yavaş'ın Meclis üyelerinin konuşmasını engellemesi damgasını vurdu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un ilçesine "kıytırık", şahsına ise "militan" ifadesi kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.



AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde resmen Mansur Yavaş terörü esti. Meclis üyelerini konuşturmayı bırak, bir de mikrofonları ellerinden aldırdı. Neymiş efendim Mansur başkanlık ediyor diye daha fazla izleyen oluyormuş. Bir açığın mı var da Grup Başkan vekilimizi ve Meclis üyelerimizi konuşturmuyorsun? Bu her şeyi örtme ve geçiştirme çabanın sebebi nedir? Bu şehri insanları susturarak yönetemezsin! Bu şehri her Meclis toplantısında 'Yeter ya! Ne var ya!' gibi bir üslupla yönetemezsin. Bizden söylemesi" dedi.

AYIK: AKYURT BELEDİYESİNE 185 BİN LİRALIK "TOTEM" CEZASI KESİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Haziran ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi'nde söz alan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, önceki Meclis toplantılarında yaptığı konuşmanın hemen akabinde Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından Akyurt Belediyesine 185 bin liralık "totem" cezası kesildiğini söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un Akyurt Zabıta Müdürü'nü aramasını önerdiğini belirten Hilal Ayık, Mustafa Koç'un Akyurt Zabıta Müdürü'nü aradığını ancak çirkin söylemlerde bulunduğunu belirterek yaşananları şu şekilde özetledi:

"Sağ olsun Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, zabıta müdürümüzü aramış ancak keşke aramasaymış... Kendisi şu ibareleri kullanmış: 'Metropol ilçeler konuşmuyor kıytırık bir ilçenin belediye başkanı çıkıyor, militanca konuşuyor ve benim başkanıma laf söylüyor.' Öncelikle bu çirkin söylemlerin tamamını kendisine iade ediyorum. Mustafa Koç'un ilçemden ve şahsımdan özür dilemesini, Sayın Mansur Yavaş'tan da gereğini yapmasını talep ediyorum."

"Mustafa Koç önce totemlere ceza kesti, kendi aklınca bizi susturmaya çalıştı. Şimdi gözdağı verme yöntemini deniyor. Madem siyasete bu kadar hevesli, istifasını verecek, yakasına da rozetini çakacak, karşıma çıkacak, er meydanında benimle yüzleşecek."



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

"İki yıl boyunca nezaket kurallarını çiğnemeden, yalana ve iftiraya başvurmadan, rakamlarla ve verilerle söz almaya gayret ettiğini ifade eden Hilal Ayık, "Meclis konuşmalarımızın tamamı kayıt altında. Biz bu kadar nezaket içinde, kimseyi kırmayalım, kimsenin günahına girmeyelim diye gayret gösterirken, beyfendi (ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç) ilçeme 'kıytırık' diyor. Kusura bakmasın. Kimse benim ilçeme (Akyurt) 'kıytırık' diyemez. Seğmenler diyarı Ankara'nın her ilçesi kıymetlidir. Akyurt Belediyesi olarak ilçemiz adına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile konuyu görüşeceğini kaydeden Mansur Yavaş, ilk madde ile ilgili söz almak isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ise "Hilal Hanım fazlasıyla konuştu işte. Gereği yapılacak. Yani o yeterli konuşmuyor mu da siz de konuşacaksınız? Kürsüyü gasbetmeyin yeter artık. Söz vermiyorum, ikinci maddeye geçelim" diyerek söz talebini reddetti.

Mansur Yavaş'ın bu ifadeleri sırasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye mikrofon verilmemesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Mikrofonsuz konuşmak zorunda bırakılan Başkan Murat Köse, sesini duyurmak için çaba sarf ederken; Mansur Yavaş bu kez de "Niye bağırarak konuşuyorsunuz önce bir onu söyleyin. Neden bağırarak konuşuyorsunuz?" diye sordu.

Mansur Yavaş'ın tavrına "Bu nasıl otoriter ve despotik bir tavırdır? Hem mikrofonu alıyorsunuz, hem de sesimizi duyurmak için çırpınırken 'Niye bağırıyorsun' diyorsunuz" ifadeleriyle tepki gösteren Murat Köse'ye bu kez de Mansur Yavaş, "Ne oldu? Kürsü gaspı mı var yoksa Murat bey? Kürsü gaspı falan mı var? Konuyu başka yere taşımayın" diyerek alaycı tutumunu sürdürdü.

AK Partililerin Mansur Yavaş'ın tavrına tepki göstermesi üzerine bu kez de Yavaş, "Sükunet sağlanıncaya kadar ara veriyorum" diyerek Meclis'e ara verdi.



KÖSE: BU NASIL OTORİTER VE DESPOTİK BİR TAVIRDIR?

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

Köse; "Sayın Mansur Yavaş mikrofonu kapatma davranışını daha daha da ileri götürdü ve masadan mikrofonu tamamen alarak sesimizin çıkmasını engelleme çalıştı. Bu nasıl otoriter ve despotik bir tavırdır? Yazık. Ankara Belediyesi Meclis Başkanlığı makamına, bu tavır hiç yakışmıyor" dedi.

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YILMAZER: "ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE MECLİSİ'NDE RESMEN MANSUR YAVAŞ TERÖRÜ ESTİ"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer, Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Yılmazer, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde resmen Mansur Yavaş terörü esti. Meclis üyelerini konuşturmayı bırak, bir de mikrofonları ellerinden aldırdı. Neymiş efendim Mansur başkanlık ediyor diye daha fazla izleyen oluyormuş" dedi.

Mehmet Yılmazer, şunları söyledi:

"Neymiş efendim mecliste olmayan bürokratı eleştirilemezmiş. Bizim tweetlerimizi meclise boy boy astığında bizim mecliste konuşma hakkımız mı vardı Masnur Yavaş? Bu tweetlerle ne alıp veremediğin var senin? Demokratik toplum değerleri ile neden uzlaşamıyorsun?"

"Demokrasi sadece senin ve etrafındakiler için mi var acaba? Mecliste bu halkın oyları ile seçilen meclis üyelerimizi azarlama hakkını sana veren bir yasa var da biz mi bilmiyoruz? Bu ne üsluptur? Bu ne otoriter ve eşitsiz bir davranış şeklidir?"

"Bir açığın mı var da Grup Başkan vekilimizi ve Meclis üyelerimizi konuşturmuyorsun? Bu her şeyi örtme ve geçiştirme çabanın sebebi nedir? Diyorsun ki; çoğunluğunuzu kötüye kullanmanıza müsaade etmem."

"Peki Mansur Yavaş siz bu tutumunuzla başkanlığınızı kötüye kullanmış olmuyor musunuz? Ankaralılar sadece sizi mi izliyor sanıyorsunuz? Bu bir kendini beğenmişlik değildir de nedir? Siz meclise katılınca muhalefet bundan konuşuyor öyle mi?"

"Sayın Mansur Yavaş bak eğer bu havaya seni sokuyorlarsa halkın tokadını yersin, bu dil, bu üslup, bu tavır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına yakışmaz! Bizden söylemesi. Ayrıca Meclis Başkan Vekilimize söylediğiniz sözler kabul edilebilir değil, artık üslubunuzu takının."

"Bu şehri insanları susturarak yönetemezsin! Bu şehri her Meclis toplantısında 'Yeter ya! Ne var ya!' gibi bir üslupla yönetemezsin. Bizden söylemesi"

"Şeffaf belediyecilik anlayışınız gereği sanırım mecliste herkesin elinden mikrofonları toplatıp sonrada muhalefet sesini duyurmaya çalışınca 'Neden bağırıyorsunuz' dediniz? Mansur Yavaş, algıların yıkılmak gibi bir huyu var."