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Giriş Tarihi: 9.6.2021 10:21 Son Güncelleme: 9.6.2021 10:21

Bitcoinde son dakika gelişmeleri: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin fiyatı dibi gördü

Bitcoinde son dakika: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü
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Son dakika haberi: Kripto yatırım aracı Bitcoin toparlanma girişimlerinde başarılı olamıyor. Bir bitcoin 64 bin dolardan 29 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün de sert satışlarla karşılaştı. Eski Başkanı Trump'ın "Bitcoin bana sahtekarlık gibi görünüyor" açıklaması satışları daha da artırdı.

Son dakika haberleri: Güncel yatırım araçlarından kripto para birimlerine olan güven sarsılmaya başladı. Ayı piyasasına giren kripto paralarda sert satış dalgaları görülürken Bitcoin her toparlanma hamlesinde sert satışlarla karşılaşıyor.

Bitcoinde son dakika: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü

Kripto paralar ve bu alandaki lokomotif olarak değerlendirilen Bitcoin'e karşı olan tutum nedeniyle yatırımcılar tedirginlik içine girerken piyasaları speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk da yorumlarda bulunuyor. Musk, geçtiğimiz ay Tesla otomobilleri Bitcoin ile satmayacağını, kripto para madenciliğinin yeşil enerji ile yapılması gerektiğine dair negatif yorumlarda bulunmuştu.

Bitcoinde son dakika: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü

Çin ise her fırsatta Bitcoin'i yasaklamak istediğini dile getiriyor. Bununla birlikte İran, kripto para madenciliğini bir süreliğine yüksek enerji tüketimi nedeniyle yasakladı.

Bitcoinde son dakika: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü

TRUMP DA BITCOIN'DEN HOŞLANMIYOR

eski Başkanı Donald Trump, "Bitcoin'den hoşlanmıyorum. Bana sahtekarlık gibi görünüyor. Dünyanın para birimi dolar olarak kalmalı. Kripto paralarda çok yüksek regülasyonlar olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Trump'ın açıklamalarının ardından Bitcoin'de sert satış dalgası görüldü.

Bitcoinde son dakika: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü

SEC DE BITCOIN'DEN RAHATSIZ

'nin SPK'sı olarak bilinen SEC'in Tesla'nın Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesini kabullenmek istememesi de satışlarda etkili oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın da kripto para kullanımı konusunda kurmaylarından bilgi istediği öne sürüldü.

Bitcoinde son dakika: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü

HIZLA GÖRDÜĞÜ ZİRVEDEN YÜZDE 50 UZAKLAŞTI

Bitcoin güne 34 bin 449 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 32 bin 469 dolar, en yüksek 34 bin 631 dolar seviyesini gördü. 14 Nisan'da Bitcoin 64 bin 813 doları görmüştü. Böylece bugün itibariyle Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 50 oranında uzaklaşmış oldu.

Bitcoinde son dakika: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü

NELER OLUYOR?

Milyarder iş adamı Elon Musk ve eski dostu Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Bitcoinde son dakika: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü

Birbirlerini takipten çıkan ikilinin arasına para girdi.

Bitcoinde son dakika: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü

Kripto paralar konusunda spekülatif açıklamalar yaparak milyonları etkileyen Musk'ın davranışlarını doğru bulmayan Zhao, sosyal medyadan eski dostuna imalı tweetler atıyor.

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Bitcoinde son dakika gelişmeleri: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin fiyatı dibi gördü
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