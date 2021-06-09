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Giriş Tarihi: 9.6.2021 17:32 Son Güncelleme: 9.6.2021 17:41

uçağı ’a acil iniş yaptı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Emirates uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı

’nın - seferini yapan uçağı, yolcularından birinin rahatsızlanması üzerine ’na acil iniş yaptı. Uçaktan indirilen yolcu hastaneye gönderilirken uçak tekrar Dubai’ye gitmek için havalandı.

'nın 134 yolcusuyla ' dan 'ye giden EK236 sefer sayılı tipi uçağı hava sahasındayken yolcularından biri rahatsızlandı. Bunun üzerine kabin ekiplerinin yolcunun durumunu pilotlara bildirmelerinin ardından uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

RAHATSIZLANAN KADIN YOLCUYA MÜDAHALE EDİLDİ

Saat 14.40'da İstanbul Havalimanı'na inen uçağı çıkan sağlık ekipleri kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki kadın yolcuya müdahale etti.

UÇAK TEKRAR DUBAİ'YE HAREKET ETTİ

Daha sonra uçaktan indirilen kadın yolcu ambulans ile hastaneye gönderilirken yakıt ve ikram alan uçak 16.10'da tekrar Dubai'ye hareket etti

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Emirates uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı
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