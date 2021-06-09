Emirates uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı

Emirates Havayolları'nın 134 yolcusuyla Şikago' dan Dubai'ye giden EK236 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi uçağı İstanbul hava sahasındayken yolcularından biri rahatsızlandı. Bunun üzerine kabin ekiplerinin yolcunun durumunu pilotlara bildirmelerinin ardından uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

RAHATSIZLANAN KADIN YOLCUYA MÜDAHALE EDİLDİ

Saat 14.40'da İstanbul Havalimanı'na inen uçağı çıkan sağlık ekipleri kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki kadın yolcuya müdahale etti.

UÇAK TEKRAR DUBAİ'YE HAREKET ETTİ

Daha sonra uçaktan indirilen kadın yolcu ambulans ile hastaneye gönderilirken yakıt ve ikram alan uçak 16.10'da tekrar Dubai'ye hareket etti