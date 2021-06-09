Son dakika: Kanal İstanbul için tarih belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Çılgın Proje' olarak tanımladığı Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı tarih netleşti. Erdoğan, geçen ay partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu önemli projenin, etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz. Epeyce bir gecikmeyle de olsa inşasına başlayacağımız Kanalistanbul'un, şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." demişti.

Edinilen son dakika bilgisine göre; mega projede ilk kazma 26 Haziran Cumartesi Günü vurulacak. Erdoğan'ın, hayali olan projenin temel atma törenine katılması ve açıklamalarda bulunması bekleniyor.

KANAL İSTANBUL HAKKINDA

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 m'lik kısmı İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3.189 m'lik kısmı İstanbul ili, Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 6.061 m'lik kısmı İstanbul ili, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27.383 m'lik kısmı ise İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

Projenin her iki yanında da büyük yaşam alanları kurulacak. Kanal İstanbul, Boğazlardaki riski azaltacak, Türkiye'ye geçişlerden ek kazanç sağlayacak.