Kanal İstanbul'da flaş gelişme! İlk kazma o tarihte vurulacak | Video
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Kanal İstanbul projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak. 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.