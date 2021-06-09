Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi! Tarih verdi...

Uzunca bir süreden beri hayatın her alanını kuşatmış bir mücadele veriyoruz. Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Büyüklerimizin ellerini doya doya öpeceğimiz, sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, çekinmeden tokalaşacağımız günler yakın. El ele parklarda yürüyeceğimiz, tatili tatil gibi yapabileceğimiz, gündemimizi salgının değil bizim belirleyeceğimiz günlerin arifesindeyiz.

Güvenle eski günlerimize dönmek için üç önemli konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum.