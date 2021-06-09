Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi! Tarih verdi... | Video

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yerli aşıda önümüzdeki hafta Faz-3 insan çalışmalarının başlayacağını belirten Bakan Koca, "Türk aşısı son aşamaya geldi. Bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. Yerli aşımızın 3. doz olarak kullanılması değerlendirilmektedir. Elde ettiğimiz bilgileri sizinle de paylaşarak yol haritasını kesinleştirmiş olacağız." dedi. Bakan Koca ayrıca, pazartesi itibariyle 40 yaş üzeri tüm vatandaşlar da aşılama programına dahil edileciğini duyurdu. İşte son dakika haberini ayrıntıları...