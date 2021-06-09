Son dakika: Serdar Atasoy iddianamesi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan ve rütbesi sökülen emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından toplamda 30 yıl hapis istemi ve 130 bin 999 Tl adi para cezası istemiyle dava açıldı.







RÜTBESİNİ FETÖ ELEBAŞI TAKMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, 27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti.

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