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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Serdar Atasoy iddianamesi kabul edildi
Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:52 Son Güncelleme: 9.6.2021 12:13

Son dakika: iddianamesi kabul edildi

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Serdar Atasoy iddianamesi kabul edildi

'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan ve rütbesi sökülen tuğgeneral ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan iddianame düzenlendi.

'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan ve rütbesi sökülen emekli tuğgeneral 'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından toplamda 30 yıl hapis istemi ve 130 bin 999 Tl adi para cezası istemiyle dava açıldı.



RÜTBESİNİ FETÖ ELEBAŞI TAKMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, 27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti.

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Son dakika: Serdar Atasoy iddianamesi kabul edildi
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