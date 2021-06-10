CHP'deki taciz skandalında gerekçeli karar çıktı! Genç kadını saçlarından tutup yerlerde sürüklemiş...

MAHKEME 'İNANDIRICI DEĞİL' DEDİ

Sanığın suçlamaları kabul etmediği aktarılan gerekçeli kararda, sanık Umut Karagöz'ün, Z.Y.'yi neden tuvalete sürüklediğine dair makul ve mantıklı açıklamalarda bulunamadığı ifade edildi. Müşteki Z.Y.'nin beyanlarının ayrıntılı ve samimi olduğu değerlendirilen kararda, müştekinin makul ve mantıklı cevaplar verdiği ve beyanlarının mahkemece inandırıcı bulunduğu vurgulandı.

MÜŞTEKİ BEYANLARI SAMİMİ BULUNDU

Müşteki Z.Y.'nin, masada bulunan bardakla sanık Umut Karagöz'ün kafasına vurduğunu ifade ettiğinin ve bu eyleminin, sanığın kendisinin üstüne gelmesi ve asılmasından dolayı yaptığını söylediğinin anlatıldığı kararda, Z.Y.'nin bu olayı anlatım biçiminin ve olay örgüsünün, hayatın olağan akışına uyumlu ve samimi bulunduğu belirtildi.



TANIK BEYANLARI SUÇU İŞLEDİĞİNİ DESTEKLEDİ

Gerekçeli kararda, müşteki Z.Y.'nin beyanlarıyla ilgili, 'Sanığa iftira atmasını gerektirir bir nedenin bulunmaması, müştekinin kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, olayın hemen akabinde, tanıklara olayı anlatması ve makul bir süre içinde adli makamlara olayı taşıması; ayrıntılı, samimi ve istikrarlı beyanları, dosyada mevcut bilirkişi raporu, kamera görüntülerinin de Z.Y.'nin iddialarını desteklemesi ve tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemiş ve üzerine atılı suçları işlediği mahkemece kabul edilmiştir' denildi.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gerekçeli kararda, sanık Umut Karagöz'ün yargılama sürecine yansıyan herhangi bir pişmanlığı olmadığına kanaat getirilerek hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ve bu gerekçelerle, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.