Gerekirse Anayasa’yı bile değiştiririz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için yaptıklarını sayılarla tek tek anlattı ve "Tek bir kadının bile şiddet görmemesi, cinayete kurban gitmemesi için gerekirse Anayasa
değişikliği yapmaya hazırız" dedi. Gül, geçen yıl 244 bin, bu yılın ilk 4 ayında ise 105 bin önleyici koruma kararı verildiğini açıkladı. Gül, TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetleri Araştırma Komisyonu'na bir sunum yapıp soruları yanıtladı. İşte sayılarla şiddet ve cinayetlere karşı verilen mücadele:
KANUNSA KANUN:
Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele için ne gerekiyorsa; kanunsa kanun, gerekirse Anayasa değişikliği yaparız. Yeter ki kadına yönelik şiddeti önleyici, engelleyici bir netice alalım.
244 BİN ÖNLEYİCİ KORUMA:
2020'de mahkemeler tarafından 244 bin 985 kişi hakkında önleyici, 7 bin 293 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş. 2021 Mayıs sonu itibarıyla bu oran; önleyici 105 bin 595, koruyucu tedbir kararı 4 bin 211 olmuştur.
4 BİN 820 KİŞİ UYMADI:
2020'de 4 bin 820 kişi hakkında hapis kararı verildi.
SÜRELER DÜŞTÜ:
Şiddet ve kadın cinayetlerinde 2017'de 134 gün olan tamamlanma süresi, 2020'de 76 güne inmiş durumda. Nitelikli kasten yaralama; 178 günde savcı soruşturmayı tamamlarken geçtiğimiz yıl 85 güne inmiş. Yine, cinsel saldırıya ilişkin savcı önündeki dosya ortalama 153 günde tamamlanırken, bu da 81 günde tamamlanmış.
ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞACAK:
Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetten kaynaklanan suçların etkin şekilde soruşturulması amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarının yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz.
YÜZDE 73 KOLLUĞA:
2020'de şiddet gören veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınlar hakkında tedbir talebi için yüzde 73 kolluk birimlerine, yüzde 19.9 doğrudan mahkemeye, yüzde 4.7 savcılığa ve yüzde 1.5 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) başvuruldu. Bu başvuruların yüzde 0.9'u da resen oldu.
805 HAKİM GÖREVLENDİRİLDİ:
81 il 494 ilçede 805 hakim, tedbir hakimi ve mahkemesi olarak belirlendi.
ÖZEL CMK AVUKATLARI:
Barolar ile yürütülen çalışma kapsamında şiddet mağduru kadınlara bu konuda deneyimli CMK avukatlarının yönlendirilmesi projesinin kapsamını genişletilecek.
270 ELETRONİK KELEPÇE:
Hakimlerin elektronik kelepçeyi daha fazla uygulama yoluna gidiyor. Şu anda elektronik kelepçe takılan kişi sayısı 270 civarında. Yıl sonuna bine çıkartılması hedefleniyor.
BOŞANMA AŞAMASINDA ÖZEL DESTEK:
Kadına yönelik şiddet olaylarının yüzde 40'ı boşanma aşamasında gerçekleşiyor. Boşanma aşamasında psiko-sosyal destek mekanizmaları uygulamaya konulmasını planlıyoruz.
'DELİLLERE GÖRE KARAR VERİRLER'
Milletvekillerinin devam eden davaları gündeme
getirip hakim ve savcı kararlarını
eleştirmesi üzerine Gül, şöyle
dedi: "Hakim ve savcılar da insan.
Kadına yönelik şiddet yapmış, canilik
yapmış, cinayet işlemiş bir katili,
tacizciyi, tecavüzcüyü, istismarcıyı
Türk hakimlerinin, savcılarının
koruyacağını düşünüyorsanız
orada başka bir düşünce
var. Hakim, savcılar
deliller neyse, dosyası
neyse ona
göre karar
verir."