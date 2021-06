Kültür Merkezi için Atatürk ismine CHP'den veto

"Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak değeridir. Siyasal emellere alet edilemez. Bizlerin asıl görevi Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmada durmaksızın çalışmaya devam etmektir. Unutulmamalıdır ki meclis toplantılarının da gerçekleştiği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin ismi belirlenirken Cumhur İttifakınca Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ismi verilmesi önerilmiş fakat CHP oylarıyla bu reddedilmiştir. Başta cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin tüm kurucu kadrolarını rahmet ve şükranla anıyor. Onlara yapılmış olan her türlü hakareti her zaman en şiddetli şekilde kınıyoruz."