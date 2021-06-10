Kültür Merkezi için Atatürk ismine CHP'den veto

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yapılan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısını, Cumhur İttifakını oluşturan AK Partili ve MHP'li Büyükşehir Meclis üyeleri terk etti. Cumhur İttifakı terk etme nedenlerini kamuoyuna açıkladı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın hazırladığı meclis gündeminde olmayan bir bildirinin okunmasından dolayı terk ettiklerini bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"10.06.2021 tarihli Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında millet ittifakı olarak hazırlanan meclis gündeminde olmayan bir bildiri okunmuştur. Toplantı öncesi dağıtımı yapılan bildiri metninde olmayan, Bakara Suresi'nin 114. Ayeti 'Allah'ın mescitlerinde, o'nun adının anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir? Buralara, ancak Allah'a karşı gelmekten korkularak girilebilir. Onlar için dünyada aşağılanma, ahirette de büyük bir azap vardır.' meali bildirinin başına getirilerek bildiri metnine eklenmiştir. Ayetin eklenmiş haliyle meclise sunulmasının ve bunun tartışmaya açılmasının Kuran-ı Kerimi inkârı anlamına geleceği Kavaklıdere Belediye Başkanımız Mehmet Demir tarafından ikaz edilip, çıkarılması istenmiştir. Buna karşın Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, olayı provoke ederek bildiriyi oylamaya sunmuştur. Gündemde olmayan ve gündeme de alınmayan bir siyasi bildirinin mecliste oylanamayacağı hususu Cumhur İttifakınca uyarılmasına karşın Osman gürün oylama yapmakta diretmiş ve kanunsuz bir oylama gerçekleşmiştir. Cumhur ittifakı meclis üyeleri bu kanunsuz oylamaya katılmamış ve meclisi terk etmiştir."

ATATÜRK İSMİNİ CHP REDDETTİ

Cumhur İttifakı temsilcileri, Muğla'daki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin ismiyle ilgili olarak 'Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi' ismini önerdiklerini ancak CHP oylarıyla reddedildiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: