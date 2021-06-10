Kültür Merkezi için Atatürk ismine CHP'den veto | Video
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında, Cumhur İttifakı temsilcileri, Millet İttifakı'nın hazırladığı bildiri nedeniyle toplantıyı terk etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhur İttifakı temsilcileri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinin ismi belirlenirken, ‘Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’ olmasını önerdiklerini ancak CHP’nin oylarıyla reddedildiğini vurguladı.