Mehmet Altan’dan yargı teşkilatına kara propaganda

Fetullahçı Terör örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de yürüttüğü soruşturmalarda FETÖ'ye ağır darbe vuran isimler arasında yer aldı. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e darbe girişimi nedeniyle ilk yakalama kararını ve iade talepnamesi hazırlayan Tuncay, İstanbul'daki FETÖ'nün 24 sanıklı 15 Temmuz ana darbe girişimi soruşturması, Harp Akademilerindeki 120 sanıklı darbe girişimi soruşturması ve SAT Komutanlığı'ndaki 80 sanıklı FETÖ soruşturmalarını yürüttü. Ankesör soruşturmaları kapsamında "ankesör havuzu" oluşturan Can Tuncay, 7 bin FETÖ üyesinin de gözaltı kararını imzaladı.

DHKP-C'YE YÖNELİK EN ETKİLİ SORUŞTURMALARI YAPTI

FETÖ darbesine zemin hazırladığı iler sürülen gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak soruşturmalarını yürüten Can Tuncay, DHKP-C'ye yönelik yaptığı operasyonlarla da örgütün hedefi haline geldi. DHKP-C soruşturmasında 200 gözaltı kararı veren, DHKP-C'nin avukat yapılanmasına yönelik de 18 sanıklı soruşturmayı yürüten Tuncay, yargı alanında DHKP-C'ye yönelik en etkili soruşturmaları yaptı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili DHKP-C'ye yönelik önemli soruşturmayı bizzat yöneten Tuncay, bu soruşturma kapsamında DHKP-C'nin Türkiye liderlerinin de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında iddianame düzenledi.