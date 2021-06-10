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Giriş Tarihi: 10.6.2021 15:03 Son Güncelleme: 10.6.2021 15:07

: ’de katledilen kadın akademisyen soruşturmasında flaş!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Maltepe’de katledilen kadın akademisyen soruşturmasında flaş!

'den tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran Akademisyen ’in eski sevgilisi olduğu iddia edilen tarafından boğazı kesilip ve üzerine yanıcı madde dökülüp yakılarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstenen ceza belli oldu

'den tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Akademisyen 'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen tarafından boğazı kesilip ve üzerine yanıcı madde dökülüp yakılarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yaşanan korkunç olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tarafından hazırlanan iddianamede tutuklanarak cezaevine gönderilen Kemal Ayyıldız'ın 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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Son dakika: Maltepe’de katledilen kadın akademisyen soruşturmasında flaş!
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