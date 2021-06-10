Son dakika: Maltepe’de katledilen kadın akademisyen soruşturmasında flaş!

Maltepe'den tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Akademisyen Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesilip ve üzerine yanıcı madde dökülüp yakılarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.