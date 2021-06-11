45 yaş üstü aşıya koştu

1 Haziran'da başlayan aşı seferberliği sürüyor. Aşı takviminde sıra 45 yaş üstüne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşılama programına alınacağını bildirdi. Koca, berber ve kuaförlerin, gıda üretim, dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoranlarda çalışanların aşılanmasına da bugün başlanacağını da açıkladı. Avukatlar ise artık yaş sınırlaması olmadan aşılarını yaptırabilecekler.
SABAH'a konuşan başhekimler, aşılamaya olan rağbetin her kademe daha da arttığına işaret etti. Kartal Dr
. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Bugüne kadar hastanemizde 100 bin dozun üzerinde aşı yapıldı ve ciddi bir yan etki görülmedi. Biz günde 4 bin aşı yapıyoruz. 50 yaş üstü grupta aşıya ciddi bir rağbet oldu. Bu 4 bin randevunun da tamamı doluyor. İnsanlar bu hastalığın aşıyla birlikte ortadan kalkacağına inanmaya başladı. Doğru bilgilerin ve aşıyla ilgili yapılan haberler
in olumlu etkisini görüyoruz ve aşıya olan rağbet artıyor. Hedefimiz aşılamanın haziran sonuna kadar 20 yaş üzerine inmesi. Aşılama hızı son günlerde yüzde 20 oranında arttı. Aşılama kapasitemizi 5 bine kadar çıkarabiliriz" dedi.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit
ise "Randevu ve başvurularda ciddi bir artış var. Toplam 25 bin aşı yaptık ve bunun 11 binini son bir haftada yaptık, neredeyse ikiye katlandı. Aşı randevularımızı açıyoruz ve randevuya talep yüzde 80'i geçtiğinde randevu kapasitemizi artırıyoruz. Yaz sonuna kadar rahatlıkla 50 milyon hedefine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Randevu alanların yüzde 97'si aşısını oluyor" diye konuştu.
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar
da "Randevularda yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranı var ve randevu kapasitemizi yüzde 70-80 oranında artırdık. Aile sağlığı merkezlerinde aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte de hastanelerin yükü hafifleyecek. Bu hızla giderse haziran sonuna kadar toplam aşılanan insan sayısı iki katına çıkabilir" dedi.
AŞILAMA 32 MİLYON DOZU AŞTI
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı. Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, dün saat 19.45 itibarıyla 18 milyon 727 bin 608 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 13 milyon 485 bin 511 kişinin ise ikinci dozları da tamamlandı. Ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı . İstanbul'da 3 milyon 164 bin 958'i birinci doz, 2 milyon 189 bni 844'ü ikinci doz olmak üzere toplam aşı miktarı 5 milyon 354 bin 802 oldu. Ankara'da birinci doz 1 milyon 555 bin 502'ye, ikinci doz 1 milyon 130 bin 862'ye, İzmir'de ise 1 milyon 253 bin 664'ü birinci doz, 924 bin 582'si ikinci doz aşı yapıldı.