Giriş Tarihi: 11.6.2021

45 yaş üstü aşıya koştu DİLAN KAYA

Randevusunu alan 45 yaş üstü vatandaşlar aşı için aile sağlığı merkezleri ya da hastanelere akın etti. Gıda üretimi ile kafe ve restoranlarda çalışanlar, berberler de bugünden itibaren randevu alabilecekler