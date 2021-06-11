İstanbul Emniyeti, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen dokuz şüpheliden 7'si; örgütün gizli Gaybubet Evleri'ne yönelik yedi ilçede 11 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında "Futbolda Şike Kumpası" davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç'ın da bulunduğu ifade edildi.

7 şüpheli Gaybubet Evleri'nde yakalandı! Aralarında o ismin eşi de var | Video

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca adreslerde farklı soruşturmalardan aranması olan iki şüpheli de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 394 bin 745 lira, 25 bin 995 dolar, 11 bin 800 euro, bin 500 liralık market alışveriş kartı ve "F" serisi bir dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. İki firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.