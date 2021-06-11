7 şüpheli Gaybubet Evleri'nde yakalandı! Aralarında o ismin eşi de var | Video
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İstanbul'da, FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan ve Gaybubet Evleri'nde saklandıkları tespit edilen dokuz şüpheliden 7'si yakalandı. Yakalananlar arasında "Futbolda Şike Kumpası" davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç da var.