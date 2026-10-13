Eyüpsultan'da kaza: Hafriyat kamyonu İSKİ'nin bahçesine düştü! 2 kişi ise yaralandı | Video

13 Ekim 2026 11:56

Eyüpsultan Güzeltepe’de bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü önünde hafriyat kamyonu iki araca çarpıp İSKİ bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe'de bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kadri Tekin'in kullandığı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken önünde bulunan araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hızını kesemeyen kamyon, İSKİ Genel Müdürlüğü'ne girmek üzere olan Selahattin Keleş yönetimindeki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerleri aşarak İSKİ'nin bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.