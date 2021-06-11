Ali Kuşçu Cami-i Şerifi, dünyanın ilk ‘LEED Altın’ sertifikalı camisi oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl ibadete açılan İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Cami-i Şerifi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından dünyanın ilk LEED Altın v4 sertifikalı camisi olarak tescillendi.

DÜNYANIN İLK 'LEED ALTIN' SERTİFİKALI CAMİSİ OLDU



İstanbul Havalimanı şehrinin (Airport City) ilk yapısı olan Ali Kuşçu Camisi önemli bir sertifika aldı. Amerikan Yeşil Bina Konseyi'nin 'LEED v4 Bina Tasarımı ve İnşaatı' kategorisinde verdiği 'LEED Altın v4' sertifikası ile cami bu belgeyi almaya hak kazanan dünyanın ilk camisi oldu.





Tasarım sürecinden başlayarak inşaatın tamamlanmasına kadar devam eden uzun soluklu bir süreç olan LEED Sertifikasyon sistemi, birden çok konuyu kapsıyor. Sistem, binaları sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekân yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon, yerel önem sırası gibi çeşitli konu başlıklarında değerlendiriyor. Ön koşulları sağlayan yapılar değerlendirmeler sonucunda aldıkları puanlara göre sertifikalı, gümüş, altın veya platin düzeyinde tescilleniyor.



İstanbul Havalimanı şehri (Airport City) içerisindeki Ali Kuşçu Camisi'nin inşaatı ve sonrasında doğal yaşamın korunmasına azami ölçüde dikkat edildi. Cami arazisinde yeşillendirilen alanların oranı yüzde 30'un üzerinde olacak şekilde tasarlandı. Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en aza indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutulurken, ısı adası etkisini azaltmak için çatı ve sert zeminlerde açık renkli kaplama malzemeleri tercih edildi.



DÜNYANIN EN ÇEVRECİ CAMİSİ



Ali Kuşçu Cami-i Şerifi'nde, çalışanlar ve ziyaretçiler için bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet park alanları düzenlenirken, camide kullanılan su armatürleri ve vitrifiyelerde su tasarrufu sağlama özelliği arandı.



Bu seçimlerde ABD Çevre Koruma Ajansı standartları göz önünde bulunduruldu. Camideki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen "commissioning" prosedürlerine uygun olarak denetlenirken gerek montaj gerekse kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları tespit edildi.



Cami'de kullanılan aydınlatma ve mekanik sistemlerde ise enerji verimliliği ön planda tutulurken, caminin yıllık enerji tüketimi kadar karbon ayak izi sıfırlandı. Tüm bunların yanı sıra cami tasarımında gün ışığından en üst düzeyde faydalanılması için çalışma yapıldı. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması hem de gün ışığının iç mekânlarda ziyaretçilerin üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması hedeflendi.



SIFIR ATIK POLİTİKASINA DEĞER VEREN İLK CAMİ



Sıfır Atık misyonuyla çalışmalarını sürdüren İGA, Ali Kuşçu Cami-i Şerifi inşaatında çıkan atıkların büyük bir kısmını geri dönüşüme kazandırırken, inşaat sürecinde çıkan tüm evsel ve geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak takip edildi. Camide kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edilirken, proje kapsamında 20'den fazla türde 'Çevresel Ürün Beyanı' belgeli malzeme kullanıldı. Bu sayede çevresel ve ekonomik anlamda tercih edilebilir ve üretim sürecinde oluşan çevresel etkilerin ölçüldüğü ürünlerin kullanımı teşvik edildi.Ali Kuşçu Cami-i Şerifi iç mekânında hava kalitesi ve ziyaretçi konforu mekanik havalandırma sistemi ASHRAE standardında belirlenen taze hava değerlerinin yüzde 30'un üzerinde olacak şekilde tasarlanırken, tüm süreçler ASHRAE standardına uygun iç mekân sıcaklık değerleri ile belirlendi. Böylelikle ziyaretçi konforu, en üst noktaya taşındı.



6 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLİYOR



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl ibadete açılan ve Türk astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu'nun ismi verilen cami avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebildiği 8 bin metre kapalı alana sahip.Yükseklikleri 55 metre olan tek şerefeli iki adet minaresi bulunan cami bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Toplam 260 araç kapasiteli otoparka sahip camide 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunuyor.