FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkında flaş gelişme! Cinsel istismar suçu...

S.K'nin olay tarihinden itibaren 90'dan fazla kişiyi cinsel istismar eylemiyle suçladığını öne süren Gülen, şunları kaydetti:

"O dönemlerde avukatımla yaptığım görüşmelerde cinsel istismarla suçlanan kişiler arasında 6 yaşında kişinin de 90 yaşında kişinin de olduğu bildirilmiştir. Ben 2007'de Edremit ilçesinde tatildeydim. Mağdur S.K. bana ve babama iftira atmıştır. Ben kesinlikle mağdurla ile ilişki yaşamadım. S.K, o tarihlerde abim Ammar Gülen hakkında da suçlamalarda bulunmuştur. Ancak abim o tarihlerde Kanada'da ikamet etmekteydi. Üzerime iftira atılmaktadır. Atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum."

Mahkeme Heyeti Başkanının, sanığa, savunmasında "suç tarihinde Edremit ilçesinde olduğunu iddia etmesine rağmen baz istasyonu bilgilerine göre Ağustos 2007'den itibaren Erzurum'da olduğunun anlaşıldığını" sorması üzerine, Gülen bu durumu kabul etmedi.