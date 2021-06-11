"HEPSİNİN KONUŞMALARI VAR"

Şahin, İddianamede HDP'nin üst yöneticilerinden isimlerin olup olmadığıyla ilgili olarak, "Hemen hemen hepsi zaten. Hepsinin terör örgütü lehine konuşmaları var, beyanları var, bunların hepsi hakkında yasak istiyoruz. İsim olarak şu anda bir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.