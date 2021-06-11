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Giriş Tarihi: 11.6.2021 07:19 Son Güncelleme: 11.6.2021 07:20

Son dakika: İYİ Partililere ikna kampı! HDP ile ilişkiye alıştırma turları

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Son dakika: İYİ Partililere ikna kampı! HDP ile ilişkiye alıştırma turları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilerle ilgili yeni bir yol haritası belirledi. HDP ilişkisini normalleştirme çabasında olan İmamoğlu bu isimlere ev sahipliği yaparak İYİ Partililerin HDP ile ilişki konusunda tepkilerini yumuşatmaya çalışıyor

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, HDP ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilere ev sahipliği yaparak tepkilerini yumuşatmaya çalışıyor.

Millet İttifakı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu 2023'e hazırlamak üzere siyasal pazarlama faaliyetlerine hız verildi. Bu kapsamda, İmamoğlu'nun HDP ile yakın işbirliğinin İYİ Parti'deki milliyetçi kanatta yarattığı rahatsızlığın giderilmesi ana ilke olarak belirlendi.

İYİ Parti milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyelerini ikna için, İmamoğlu'nu sempatik gösterecek, "hedef odaklı" bir kamp planlandı. Bugün başlayacak 1.5 günlük ikna kampında, İmamoğlu İYİ Partililere projelerini anlatacak, günün sonunda da otelde ağırlayacak.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU, DEMİRTAŞ İSİMLERİ BİR ARADA

İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında HDP'li ile İYİ Parti Genel Başkanı 'in fotoğrafını paylaşması ve aynı gün Buldan'la ağaç dikme töreninde bir araya gelmesi, 'ın "Devran" isimli kitabının tanıtımına , Pervin Buldan ve 'nun katılması İYİ Partililerin tepkisini çekmişti.

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Son dakika: İYİ Partililere ikna kampı! HDP ile ilişkiye alıştırma turları
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