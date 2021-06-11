Giriş Tarihi: 11.6.2021 07:19 Son Güncelleme: 11.6.2021 07:20

Son dakika: İYİ Partililere ikna kampı! HDP ile ilişkiye alıştırma turları HAKAN TEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilerle ilgili yeni bir yol haritası belirledi. HDP ilişkisini normalleştirme çabasında olan İmamoğlu bu isimlere ev sahipliği yaparak İYİ Partililerin HDP ile ilişki konusunda tepkilerini yumuşatmaya çalışıyor

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, HDP ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan İYİ Partili milletvekili ve yöneticilere ev sahipliği yaparak tepkilerini yumuşatmaya çalışıyor.

Millet İttifakı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu 2023'e hazırlamak üzere siyasal pazarlama faaliyetlerine hız verildi. Bu kapsamda, İmamoğlu'nun HDP ile yakın işbirliğinin İYİ Parti'deki milliyetçi kanatta yarattığı rahatsızlığın giderilmesi ana ilke olarak belirlendi.