Son dakika: Öldürülen PKK'nın sözde Mahmur Sorumlusu HDP'li vekilin dayısı çıktı! El çabukluğu ile telefonu yok etmeye çalışmıştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı mücavirine düzenlediği nokta operasyonda Salih Cizre Kod Hasan ADIR'ı etkisiz hale getirdi.

INTERPOL Kırmızı Bülten ile aranan H.ADIR, KCK Mahmur Sorumlusu olarak görev yapıyordu ve faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu Dr. Hüseyin kod Selman BOZKUR ile koordineli yürütüyordu.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İMİR'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan ADIR, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

FAALİYETLERİ ADIM ADIM İZLENDİ

MİT, Mahmur Kampı'nda faaliyet göstermeden önce PKK/KCK'nın Süleymaniye Sorumluluğunu yapan H.ADIR'ı hedef listesine aldı.

H.ADIR'ın, kamp sakinlerinin çocuklarını örgütün dağ kadrosuna kazandırmak amacıyla baskıda bulunması, buradaki çocukları zorla ideolojik eğitim almaya zorlaması ve kamp sakinlerini, örgüte milislik yapmaya mecbur bırakması, kampta yaşayanların tepkisini çekiyordu.

Daha önce benzer faaliyetleri Avrupa alanında da yürüten ve bu nedenle adli takibata uğrayan H.ADIR'ı izlemeye alan MİT, aldığı operasyon kararı ile hedefini Mahmur Kampı'nda etkisiz hale getirdi.

Öte yandan örgüt yönetimi son dönemde nokta operasyonlarla etkisiz hale getirilen sözde üst düzey yöneticilerden Sofi Nurettin Kod Nurettin Halef El Muhammed, Dr. Hüseyin Kod Selman BOZKUR ve Salih Kod Hasan ADIR'ın kayıplarını gizlemeye çalışıyor.

Güvenlik kaynaklarınca; üst düzey kayıpları saklama amacının arkasında örgüt tabanında son dönemde artarak yaşanan çözülmenin bulunduğu, üst düzey yöneticilerin bile güvende olmadığı yönünde örgüt tabanında oluşan kanaatin önüne geçmek amacıyla kayıpların gizlenmeye çalışıldığı, ifade ediliyor.

SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha! Sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır da etkisiz hale getirildi

TERÖR GÖZALTISINDA EL ÇABUKLUĞU İLE TELEFONU ALMAYA ÇALIŞMIŞTI

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesinin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza atmıştı. İmir, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alarak delilleri yok etmeye çalışmıştı.

HDP'li Nuran İmir'den skandal hareket! | Video