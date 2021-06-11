SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha! Sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır da etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği nokta operasyonda kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı mücavirine düzenlediği nokta operasyonda Salih Cizre Kod Hasan ADIR'ı etkisiz hale getirdi.

INTERPOL Kırmızı Bülten ile aranan H.ADIR, KCK Mahmur Sorumlusu olarak görev yapıyordu ve faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen Mahmur Kampı Genel Sorumlusu Dr. Hüseyin kod Selman BOZKUR ile koordineli yürütüyordu.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İMİR'in dayısı olan KCK Mahmur Sorumlusu Hasan ADIR, 2010 yılında PKK Almanya sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.