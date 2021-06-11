Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Telafi eğitiminin detayları belli oldu! 5 Temmuz'da başlıyor...
Giriş Tarihi: 11.6.2021 17:21 Son Güncelleme: 11.6.2021 17:56

Son dakika | Telafi eğitiminin detayları belli oldu! 5 Temmuz'da başlıyor...

Son dakika | Telafi eğitiminin detayları belli oldu! 5 Temmuz'da başlıyor...

Normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte 'Okullar ne zaman kapanacak?' ve ' nasıl olacak?' soruları merak konusu olmuştu. Milyonları ilgilendiren sorular yanıt buldu. Telafi eğitiminin detayları belli oldu. Öğrenciler 18 Haziran'da karnelerini alacak, isteyen öğrenciler 2 Temmuz'a kadar okula gidebilecek. Peki telafi eğitimi nasıl olacak? İşte telafi eğitimi ile ilgili tüm merak edilenler...

Son dakika haberi... Telafi eğitiminde detaylar belli oldu. 18 Haziran'da karneler dağıtılacak. İsteyen öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullara gidebilecek. Öğretmenler yine okullarda olacaklar. Hem duygusal açıdan öğrenciler desteklenecek hem de derslerde takıldıkları her şeyi öğretmenlerine sorup eksiklerini tamamlayabilecekler.

TELAFİ 5 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Daha sonra 5 Temmuz'da "" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

SON DAKİKA: Telafi eğitimi nasıl olacak? Detaylar A Haber'de aktarıldı | Video

BAKANLIKLAR VE BELEDİYELER DE DESTEK OLACAK

TRT Haber'de yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyeler de sürece katkı sağlayacak. Milli Eğitim Müdürlükleri'nin kontrolünde, çocuklar yaz boyunca kamplar ve açık alanlarda etkinlikler yapabilecek.

ŞEHİR KISITLAMASI OLMAYACAK

Telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara'da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa'da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.

TATİL ARKADAŞIM ETKİNLİK KİTABI

'nca ilkokullarda, anaokullarında ve diğer yaş gruplarında bu program boyunca yapılabileceklerle ilgili bir kitap da hazırlandı. " Etkinlik Kitabı" okullara gönderildi. Bilmece, bulmaca ve oyunlar kitapta toplandı.

EKSİK OLDUKLARI KONULAR BELİRLENECEK

Öğrencilerin hangi derslerde hangi konularda eksiklikleri olduğu belirlenecek. Talim Terbiye Kurulu ve okullarda öğretmenler öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu belirleyecek. 3. sınıf öğrencisinin eksik konuları öğretmen tespit edip, 4. sınıfta da bu konuların üzerine eğilecek. Talim Terbiye Kurulu'nun yaptığı tespitler ışığında da konuların tamamlanması sağlanacak.

Yaz boyunca da okullar açık olacak. Liderlik, ekip ruhu, bir arada iş yapma kazanımları yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Sistem hem merkezi hem de Bakanlığın koordinesiyle yerel olarak işleyecek. Okullara da kendi okullarındaki tespitler üzerinden konu dağılımı ile telafi izni verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Telafi eğitiminin detayları belli oldu! 5 Temmuz'da başlıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA