Son dakika | Telafi eğitiminin detayları belli oldu! 5 Temmuz'da başlıyor...

EKSİK OLDUKLARI KONULAR BELİRLENECEK

Öğrencilerin hangi derslerde hangi konularda eksiklikleri olduğu belirlenecek. Talim Terbiye Kurulu ve okullarda öğretmenler öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu belirleyecek. 3. sınıf öğrencisinin eksik konuları öğretmen tespit edip, 4. sınıfta da bu konuların üzerine eğilecek. Talim Terbiye Kurulu'nun yaptığı tespitler ışığında da konuların tamamlanması sağlanacak.

Yaz boyunca da okullar açık olacak. Liderlik, ekip ruhu, bir arada iş yapma kazanımları yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Sistem hem merkezi hem de Bakanlığın koordinesiyle yerel olarak işleyecek. Okullara da kendi okullarındaki tespitler üzerinden konu dağılımı ile telafi izni verilecek.