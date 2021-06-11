SON DAKİKA: Telafi eğitimi nasıl olacak? Detaylar A Haber'de aktarıldı | Video

Telafi eğitiminin detayları belli oldu. Öğrenciler il ayrımı yapılmaksızın kendilerine en yakın okulda telafi eğitimi alabilecek. 5 Temmuz'da başlayacak telafi eğitimi bir buçuk yıl sürecek. Muhabir Ece Aluğ ayrıntıları A Haber ekranlarında aktardı. İşte o merak edilen detaylar...