Son dakika haberi: Bakan Koca'dan 'Hibrit model' açıklaması! Maskeler atılacak mı? 20 yaşa aşı müjdesi





SIRA ŞOFÖRLER VE KURYELERDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş şoförlerinin de aşı programına bugünden itibaren dâhil edildiğini açıkladı. Koca ayrıca kargo çalışanları ile kuryelerin de bugünden itibaren aşı olabileceklerini bildirdi. Koca bir başka paylaşımında ise BioNTech aşısının uygulama sürecine dikkat çekerek randevuların aksatılmaması uyarısı yaptı.