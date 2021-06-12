Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya mesajı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yoğun çalışmalarla hem ülkesinin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için gayret gösterdiğini hem de ittifakın, dost ve müttefik ülkelerin, hak ve hukukuna önemli katkılar sağladığını dile getiren Akar, "Hem finansal hem operasyonlara sağlanan katkı hem de karargahlardaki personel sayımız bakımından TSK olarak NATO içinde önemli, seçkin ve saygın bir yerimiz var. Bunu korumak ve devam ettirmek bakımından NATO içinde bize verilen görevleri eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

AKDENİZ'DEN "BİZİM ÇOCUKLARA" DESTEK

ABD Savunma Bakanı Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin nasıl geçtiğine yönelik soruya da Akar, "Gayet açık, net, yapıcı yaklaşım içinde hem ikili hem de ittifak içindeki konularla karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Değerlendirmelerimizi paylaştık ve olumlu yaklaşım içinde görüşmeyi tamamladık. Biz bildiklerimizi, inandıklarımızı hem ülkelerimiz hem ittifak için yararlı olacak ne varsa bunları muhataplarımızla paylaşmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Gemi personeli ile yemekte bir araya gelen Akar daha sonra bahriyelilerle Libya açıklarındaki gemide A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi İtalya ile oynadığı açılış maçını televizyondan izledi.