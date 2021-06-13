AK Parti'den muhalefete çağrı: Milli menfaatler söz konusu olduğunda tek yürek olunmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber'de katıldığı programda muhalefeti eleştirerek, "İçeride yapılan muhalefetle, içerideki konuların tartışılmasıyla, dışarıya karşı duruşun birbirinden çok farklı olması lazım. Özellikle ulusal çıkarlar ve milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda herhalde hepimizin tek bilek tek yürek olması icap ediyor. İstanbul Havalimanı dâhil ne kadar büyük proje varsa bunlara itiraz ettiler. Şimdi de yaptıkları tek şey Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı ile ortaya çıkıp 'Acaba buradan bir şey elde edip biz bu iktidarı gönderebilir miyiz' diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU'NU İKTİDARIN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRSELER..."
Özhaseki'nin A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle:
"Eğer Kılıçdaroğlu'nu iktidarın alternatifi ya da bir lider gibi görseler hakikaten Türkiye'nin işi zor olur. Elbette muhalefetin olması vazgeçilmez bir konu. Ancak içeride yapılan muhalefetle, içerideki konuların tartışılmasıyla, dışarıya karşı duruşun birbirinden çok farklı olması lazım. Özellikle ulusal çıkarlar ve milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda herhalde hepimizin tek bilek tek yürek olması icap ediyor.
'Biz dışarıya ödemeyeceğiz' ne demek? Dünyadan kopacak mısınız? Ret mi edeceksiniz? Bütün uluslararası kuruluşların karşısında siz Türkiye'nin itibarını sarsacak şekilde tanımıyoruz mu diyeceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin de borçlarını ödemiş bir devlettir. Muhalefetin bu konudaki tutumlarını kınıyorum.
HEPSİNE KARŞI ÇIKMIŞLARDI
Geçmişe doğru baktığımızda o dönem sol yapılan büyük projeler için ne demiş bir göz atalım. GAP, Türkiye'nin gururu bir proje değil mi? Karşı çıktılar. Keban Barajı'na karşı çıktılar, Açılışı Ecevit'e nasip oldu. Boğaz Köprüsü yapılıyor, 'Burası yıkılır' diye karşı çıkıyorlar. Sabiha Gökçen'in yapılışında Kılıçdaroğlu dâhil, 'Buraya uçak inmez, çıkmaz' demişlerdi. Bunlar aradan zaman geçince unutuluyor. Sabiha Gökçen'den şimdi kaç uçağın inip kalktığını görüyoruz.
Bu beyefendiler 'Buraya nasıl yapılır bu?' diye kampanya başlatmışlardı. İstanbul Havalimanı dâhil ne kadar büyük proje varsa bunlara itiraz ettiler. Şimdi de yaptıkları tek şey Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı ile ortaya çıkıp 'Acaba buradan bir şey elde edip biz bu iktidarı gönderebilir miyiz' diye düşünüyorlar."