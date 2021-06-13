AK Parti'den muhalefete çağrı: Milli menfaatler söz konusu olduğunda tek yürek olunmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber'de katıldığı programda muhalefeti eleştirerek, "İçeride yapılan muhalefetle, içerideki konuların tartışılmasıyla, dışarıya karşı duruşun birbirinden çok farklı olması lazım. Özellikle ulusal çıkarlar ve milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda herhalde hepimizin tek bilek tek yürek olması icap ediyor. İstanbul Havalimanı dâhil ne kadar büyük proje varsa bunlara itiraz ettiler. Şimdi de yaptıkları tek şey Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı ile ortaya çıkıp 'Acaba buradan bir şey elde edip biz bu iktidarı gönderebilir miyiz' diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.