AK Parti'den muhalefete çağrı: Milli menfaatler söz konusu olduğunda tek yürek olunmalı | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, A Haber ekranlarında yayınlanan programda muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Milli menfaatler söz konusu olduğunda tek yürek olunması gerektiğini dile getiren Özhaseki, "İçeride yapılan muhalefetle dışarıya karşı duruş farklı olmalı. Ne kadar büyük proje varsa itiraz ettiler" ifadelerini kullandı.