Son dakika: Brüksel'de kritik NATO Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın gözlerini çevirdiği ve yakından takip ettiği NATO Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında müttefiklerden yeterince destek görülmediğini belirterek sitem etti. Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ ile çarpışan tek NATO ülkesi olduğuna da vurgu yaptı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde önemli açıklamalar

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YERİNE GETİRMEKTEDİR"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyanın asimetrik tehditlerle yüzleştiği sancılı bir dönemde düzenlenen sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Teknolojik gelişmeler, demografik baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve koronavirüs salgını yeni sınamaları beraberinde getiriyor. Bu durum zorunlu olarak güvenlik ve istikrara dair bakışımızı da etkilemekte, bu konuları bütüncül bir vizyonla ele almamızı zorlamaktadır. Türkiye bu anlayışla bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir."

"TÜM GİRİŞİMLERE ÖNCÜLÜK EDİYOR, KATKI SUNUYORUZ"

"Sahadaki sorunların özellikle çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz."

"KOMŞULARIMIZLA İLİŞKİLERDE ADALET VE HAKKANİYETE ÖNEM GÖSTERİYORUZ"

"Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan ile aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının ikili meselelerin çözümünün bölgemizin özellikle istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum."

"DEAŞ İLE ÇARPIŞIP EVLATLARINI ŞEHİT VEREN TEK NATO ÜLKESİYİZ"

"Günümüzde istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye NATO başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır. PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütü ile sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarımızda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN BEKLEDİĞİMİZ DAYANIŞMA VE DESTEĞİ GÖREMEDİK"

"Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli Müslümanların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk."

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARI AYNI ZAMANDA NATO'NUN DA SINIRLARIDIR"

Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Bu bakımdan sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstelendiğimizi biliyoruz. Adımları bu bilinçle atıyoruz.

NATO'YA EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN 5 MÜTTEFİK ARASINDAYIZ"

Türkiye NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer alıyor. Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvvetinin komutası da bu sene Türkiye'dedir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlara karşı adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır. Hazırlıklı olabilmek bakımından müttefikler olarak atacağımız adımlar kadar ortaklarımızın kapasite geliştirmelerine yapacağı katkılar da önemlidir."

"Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayii, ilkeli dış politikası ve müttefikleri ile iş birliği içinde küresel barış, refah ve istikrarını özellikle bunu geliştirmeyi sürdürecektir.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmenin önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."