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Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:59 Son Güncelleme: 14.6.2021 10:06

Yunan basını açık açık yazdı: Türk 'larına karşı çaresiziz

Yunan basını açık açık yazdı: Türk İHA'larına karşı çaresiziz

Türkiye'nin ve SİHA gücü dünya basını tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Bu kez 'ın Real gazetesi, Türkiye'nin yıllardır İHA teknolojisi geliştirdiğini ancak Atina'nın bu konuda geride kaldığını yazdı. Üstelik haberin detaylarında çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte haberin ayrıntıları...

Türk yapımı ve SİHA'lar, operasyonlarda aldıkları başarılar ve ihracata yaptıkları katkıyla son yıllarda adından sık sık söz ettiriyor. İHA ve SİHA'lar 'ı iyice endişeye sevk etti.

İnsansız hava araçları, 2018 yılından bu yana , ve Meriç semalarında keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ediyor.

"TÜRK İHA'LARIYLA BAŞA ÇIKAMIYORUZ"

Yunan basınından Real gazetesi, Atina yönetiminin 'larına karşı çözüm aradığı ancak çaresizlik içinde olduğunu aktardı.

Haberde, "Durum kontrolümüzden çıktı. Türk İHA'larıyla nasıl başa çıkacağız. Bazıları, 'ın ilk andan itibaren tepki göstermesi gerektiğini söylüyor. Sorun önemli ve çözülmeli." denildi.

"20 YILDIR YATIRIM YAPIYORLAR"

Yunanistan'ın insansız hava aracı üretimi konusunda ilerleme kaydedemediğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Türkiye, 20 yıldır İHA teknolojisine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin askeri çatışmalardaki önemi Libya ve 'da kanıtlandı."

ULUSLARARASI İTTİFAK ÇABALARINA GİRDİLER

Yine geçtiğimiz günlerde Yunan basınında yer alan haberlerde, Türk SİHA'larından "ucuz ve ölümcül" şeklinde bahsedilmiş, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir işaretin bulunmadığı belirtilmişti.

Yunanistan, askeri alanda Fransa'dan fırkateynler ve savaş uçakları alarak uluslararası ittifaklar oluşturmaya çalışıyor.

Atina yönetiminin, ABD'den F-35 savaş uçaklarına da talip olduğu biliniyor.

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Yunan basını açık açık yazdı: Türk İHA'larına karşı çaresiziz
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