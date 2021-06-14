Yunan basını açık açık yazdı: Türk İHA'larına karşı çaresiziz

Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, operasyonlarda aldıkları başarılar ve ihracata yaptıkları katkıyla son yıllarda adından sık sık söz ettiriyor. İHA ve SİHA'lar Yunanistan'ı iyice endişeye sevk etti.

İnsansız hava araçları, 2018 yılından bu yana Ege, Akdeniz ve Meriç semalarında keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ediyor.