Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Yerinde aşı uygulaması...

Son dakika haberi... Türkiye, koronavirüs'e karşı savaş açtı. Aşılamada büyük başarı sağlandı. 40 yaş ve üstü vatandaşlar ile SGK kayıtlı tüm çalışanların aşılanabileceğini duyurmasıyla aşı hakkı bulunan yüzbinlerce vatandaş hastanelere akın etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 35 Milyon doz aşıya ulaşıldığını belirtti.
YERİNDE AŞI UYGULAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz günlerdeki vaka tablosu ise şöyle;
Türkiye'de 14 Haziran tarihinde 219 bin 290 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 626 olurken, hasta sayısı 428 oldu. Ağır hasta sayısı ise 929 olarak kayıtlara geçti. Bugün 74 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 48 bin 795'e yükseldi.
Türkiye'de 13 Haziran tarihinde 214 bin 957 testte 5 bin 12 vaka, 454 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 194 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 499, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, toplam vefat sayısı 48 bin 721, toplam ağır hasta sayısı 952, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 202 bin 251 oldu.
Türkiye'de 12 Haziran'da 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.