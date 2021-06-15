Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Yerinde aşı uygulaması...

Türkiye'de 13 Haziran tarihinde 214 bin 957 testte 5 bin 12 vaka, 454 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 194 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 499, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, toplam vefat sayısı 48 bin 721, toplam ağır hasta sayısı 952, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 202 bin 251 oldu.