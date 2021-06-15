Son dakika: MİT DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i yakaladı

Son dakika...Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi başarılı bir operasyona daha imza attı. DEAŞ'ın en önemli isimleri arasında yer alan, sözde "Türkiye Vilayeti Sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler, silah ve patlayıcılarla Türkiye'ye geçerek sansasyonel eylem planı yaparken Suriye'de gerçekleştirilen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Elleri kelepçeli iki Türk bayrağı arasında fotoğraflanan Güler ile birlikte örgüte ait gizli bilgilere de ulaşıldı.
2014 YILINDA BAĞDADİ'YE BİAT ETTİ
DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye Vilayeti Sorumlusu Kasım Güler, 2008 ile 2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan alanına geçerek İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdi. 2014 yılında örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağdadi'ye biat ederek DEAŞ'a katılan örgüt üyesi, 2018 yılında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldı. Sözde "Türkiye Vilayeti sorumluluğu" yapan ardından da DEAŞ'ın Rusya, Avrupa ve Türkiye Mali sorumlusu olan Güler'i Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı.
SINIRÖTESİNDE NEFES KESEN OPERASYON
Kırmızı Kategoride aranan Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye'ye illegal yollardan geçerek sansasyonel eylem planladığı öğrenen Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon birimi harekete geçti. MİT tarafından Suriye'de tespit edilip, takibe alınan Kasım Güler, başarılı operasyonla sınır ötesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
KIRMIZI KATEGORİDE YAKALANAN İLK DEAŞ MENSUBU
Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı. DEAŞ yapılanmasının üst düzey yönetiminde olan örgüt yöneticisi, Türkiye'ye getirildikten sonra kelepçelenerek iki Türk bayrağı arasında fotoğraflandı.