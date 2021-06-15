Son dakika: MİT DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i yakaladı

Son dakika...Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi başarılı bir operasyona daha imza attı. DEAŞ'ın en önemli isimleri arasında yer alan, sözde "Türkiye Vilayeti Sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler, silah ve patlayıcılarla Türkiye'ye geçerek sansasyonel eylem planı yaparken Suriye'de gerçekleştirilen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Elleri kelepçeli iki Türk bayrağı arasında fotoğraflanan Güler ile birlikte örgüte ait gizli bilgilere de ulaşıldı.