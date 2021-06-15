Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dünya kamuoyunun da merakla beklediği kritik görüşmesi, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından dün gerçekleşti. İki liderin NATO Karargâhı'ndaki baş başa görüşmesi 45, heyetler arası görüşme ise 40 dakika sürdü. Ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, NATO Zirvesi ve ikili temasları konusunda önemli mesajlar verdi. Biden ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:
SON DAKİKA YENİ İŞBİRLİKLERİ ELE ALINDI
Biden ile uzun yıllara dayalı dostluğumuz bulunuyor. Gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkânlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları görüştük.
Salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.
Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir işbirliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyorum.
Sayın Biden'la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda işbirliğimizi artıracağız. Türkiye ile ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine işbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede önemli adımlar ve işbirliği zeminini artırma yönündeki kararlılıklarını vurguladıklarını açıkladı
BIDEN'İ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM
Sayın Biden'a ifade ettim. Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca burada Taliban gerçeğini de bir kenara koymak mümkün değil.
Afganistan'da, Pakistan'ı, Macaristan'ı yanımıza alma konusundaki düşüncelerimizi kendilerine söyledik.
Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim. Şu yoğunlukları aştıktan sonra Türkiye'ye gelebileceğini de ayrıca söyledi.
S-400 konusunun tabii ki böyle bir görüşmede gündeme gelmemesi mümkün değil. Daha önce bizim düşüncemiz neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde ifade ettim.
Terör örgütleri arasında ayrım yapan, 'iyi terörist-kötü terörist' sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Gerek zirve hitabımızda, gerekse ikili görüşmelerimizde PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik.
SON DAKİKA: BIDEN'DAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan ile çok iyi bir toplantı yaptıklarını kaydetti. Biden, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı. Birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceğimizi de ele aldık.
Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek. Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.
Kaynak: SABAH