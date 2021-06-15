BIDEN'İ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM



Sayın Biden'a ifade ettim. Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca burada Taliban gerçeğini de bir kenara koymak mümkün değil.

