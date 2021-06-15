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Giriş Tarihi: 15.6.2021 07:12

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

BETÜL USTA BETÜL USTA
Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Son dakika haberi: Başkan ile Başkanı 'ın dünya kamuoyunun da merakla beklediği kritik görüşmesi, 'deki 'nin ardından dün gerçekleşti. ABD Başkanı ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, iki ülkenin yeni dönemdeki yol haritası için "İşbirliğimizi artıracağız" şeklinde konuştu. İşte kritik zirveden son dakika detayları

Son dakika haberi... Başkan ile Başkanı 'ın dünya kamuoyunun da merakla beklediği kritik görüşmesi, 'deki 'nin ardından dün gerçekleşti. İki liderin NATO Karargâhı'ndaki baş başa görüşmesi 45, heyetler arası görüşme ise 40 dakika sürdü. Ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, NATO Zirvesi ve ikili temasları konusunda önemli mesajlar verdi. Biden ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

SON DAKİKA YENİ İŞBİRLİKLERİ ELE ALINDI

Biden ile uzun yıllara dayalı dostluğumuz bulunuyor. Gündemimizde yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Hem görüş ayrılığı yaşadığımız meseleleri hem de ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki işbirliği imkânlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz coğrafyalarda yapacağımız ortak çalışmaları görüştük.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir işbirliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyorum.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Sayın Biden'la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda işbirliğimizi artıracağız. Türkiye ile ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine işbirliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Türkiye ile 'nin bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarını yürüteceğine inanıyoruz.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Başkan görüşmede önemli adımlar ve işbirliği zeminini artırma yönündeki kararlılıklarını vurguladıklarını açıkladı

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

BIDEN'İ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM

Sayın Biden'a ifade ettim. Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca burada Taliban gerçeğini de bir kenara koymak mümkün değil.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Afganistan'da, Pakistan'ı, Macaristan'ı yanımıza alma konusundaki düşüncelerimizi kendilerine söyledik.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim. Şu yoğunlukları aştıktan sonra Türkiye'ye gelebileceğini de ayrıca söyledi.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

S-400 konusunun tabii ki böyle bir görüşmede gündeme gelmemesi mümkün değil. Daha önce bizim düşüncemiz neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde ifade ettim.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Terör örgütleri arasında ayrım yapan, 'iyi terörist-kötü terörist' sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Gerek zirve hitabımızda, gerekse ikili görüşmelerimizde PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

SON DAKİKA: BIDEN'DAN AÇIKLAMA

Başkanı Biden, Başkan Erdoğan ile çok iyi bir toplantı yaptıklarını kaydetti. Biden, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı. Birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceğimizi de ele aldık.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek. Türkiye ile arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum" dedi.

Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar

Kaynak: SABAH

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Son dakika: Erdoğan - Biden zirvesinde kritik detay ve kararlar
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