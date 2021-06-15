Son dakika | İzmir'de altyapı ve sel rezaleti! Vatandaş perişan

Son dakika... İzmir'de akşama doğru kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalıştı.
OTOMOBİLLER YOLDA KALDI, SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ
Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. Sokak'ta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikteki bazı araçlar yolda kaldı.
VATANDAŞ PERİŞAN: ALTYAPI YETERSİZ
Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri, altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.
HER YAĞMURDA AYNI
Mahalle muhtarı Sabri Yılmaz, her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, problemin çözümü için defalarca belediyeyle görüştüklerini ifade etti.