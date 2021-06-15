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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:34 Son Güncelleme: 15.6.2021 10:40

Son dakika | 'de altyapı ve sel rezaleti! Vatandaş perişan

AA
Son dakika | İzmir'de altyapı ve sel rezaleti! Vatandaş perişan

Son dakika haberi: 'in ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Son dakika... 'de akşama doğru kuvvetli yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalıştı.

OTOMOBİLLER YOLDA KALDI, SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

Özellikle Çay Mahallesi'ndeki 2100. Sokak'ta yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu, trafikteki bazı araçlar yolda kaldı.

VATANDAŞ PERİŞAN: ALTYAPI YETERSİZ

Su baskınına maruz kalan mahalle sakinleri, altyapı yetersizliği ve önlem alınmaması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine büyük tepki gösterdi.

HER YAĞMURDA AYNI

Mahalle muhtarı Yılmaz, her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını belirterek, problemin çözümü için defalarca belediyeyle görüştüklerini ifade etti.

GİDER SİSTEMİ YOK

Bugün de aynı manzarayla karşılaştıklarını vurgulayan Yılmaz, yağmur suyu gider hattı yapılması durumunda sorunun çözüleceğini dile getirdi.

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Son dakika | İzmir'de altyapı ve sel rezaleti! Vatandaş perişan
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