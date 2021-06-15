Son dakika: Tarihi kareler! Başkan Erdoğan İlham Aliyev'le birlikte Suşa'da

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi.
Başkan Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "Tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu.
NATO ZİRVESİ SONRASI İLK ZİYARET
Ancak Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından gerçekleşen ziyaret sembolik bir öneme de sahip.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştirdiği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulunuyor.
Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.
ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK
Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.
Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.
TÜRKİYE MAÇINI BİRLİKTE İZLEYECEKLER
Erdoğan, 16 Haziran Çarşamba ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Milli Meclise hitap edecek.
Ayrıca 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.