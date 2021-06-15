Son dakika: Tarihi kareler! Başkan Erdoğan İlham Aliyev'le birlikte Suşa'da

ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK

Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.