Azerbaycan'da tarihi anlar... Başkan Erdoğan İlham Aliyev'le Ermenistan işgalinden kurtarılan Suşa'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile selamlaştı.