Türkiye-ABD ilişkileri yeni döneme girer mi? İki liderden önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası gerçekleşen görüşmelerin ardından iki lider, önemli açıklamalarda bulundu. Biden, görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık." dedi. Başkan Erdoğan ise, Biden ile son derece samimi ve pozitif bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan ve Biden'ın görüşmeye dair olumlu açıklamalarının ardından Türkiye-ABD ilişkileri, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik desteği başta olmak üzere merak edilenleri Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Enes Bayraklı'ya sorduk.

Enes Bayraklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TEDBİRLİ BİR İYİLEŞME DÖNEMİ OLACAK"

Türk-Amerikan ilişkileri dip noktasına gelmişti. Burada aslında bazı önemli senaryolar vardı. Birincisi, ilişkilerin daha kötüye gitmesinin Amerika ve Türkiye açısından çok ciddi zararlar oluşturacağı biliniyor. O yüzden iki aktör açısından çok rasyonel bir durum değildi. Mevcut durumu korumak ya da ilişkilerde daha iyiye gitmek önemliydi. Ama bütün bu iyileşmeye gitme senaryosunda; ani bir iyileşme olmayacağı, tedbirli bir iyileşme olacağını bekliyorduk. Bugünkü yapılan görüşmede, Afganistan konusunda ABD'nin Türkiye'den bir beklentisi olduğunu gördük. Türkiye NATO çerçevesinde Afganistan'da zaten bulunuyor. Ama çatışmanın bir parçası değil. Türkiye, dost bir ülke olarak Afganistan'ın istikrara kavuşmasını istiyor. Somali'de oynadığı role benzer bir rol, Afganistan'da da uzun süre oynayabilir.