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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Karşı şeride uçan araç üç kişiye mezar oldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Karşı şeride uçan araç üç kişiye mezar oldu
'te iş arkadaşlarına taziye ziyareti dönüşünde takla atıp karşı şeride geçen araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Ortak bir arkadaşlarına taziye ziyaretinden döndüğü belirlenen aynı fabrikada çalışan işçilerin bulunduğu (48) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak defalarca takla atıp, karşı şeride geçti. (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan (43) olay yerinde ölürken, ağır yaralanan sürücü Ahmet Arslan ve Mehmet Karayılan (31) ise hastanede tedaviye alındı.
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Karşı şeride uçan araç üç kişiye mezar oldu
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