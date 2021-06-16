Karşı şeride uçan araç üç kişiye mezar oldu

Gaziantep
'te iş arkadaşlarına taziye ziyareti dönüşünde takla atıp karşı şeride geçen araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Ortak bir arkadaşlarına taziye ziyaretinden döndüğü belirlenen aynı fabrikada çalışan işçilerin bulunduğu Ahmet Arslan
(48) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak defalarca takla atıp, karşı şeride geçti. Kadir Dikmen
(49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan (43) olay yerinde ölürken, ağır yaralanan sürücü Ahmet Arslan ve Mehmet Karayılan (31) ise hastanede tedaviye alındı.