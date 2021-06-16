SON DAKİKA | 16 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:

11 Haziran'da 224 bin 128 koronavirüs testi yaptı. Vaka sayısı 6 bin 261 olurken, hasta sayısı 561 oldu. Ağır hasta sayısı ise uzun bir süre sonra binin altına geriledi ve 997 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık olarak 3 ay sonra vefat sayısı 70'in altına geriledi ve 69 oldu. Toplam vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu. Dün koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 6 bin 217 kişi iyileşirken, toplam iyileşen ayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi. Öte yandan bugüne kadar 56 milyon 570 bin 784 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359'a yükseldi